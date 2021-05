Calciomercato Milan – Tutto su Tomori: via alla missione rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è la priorità del Diavolo. Si punta a riscattarne il cartellino dal Chelsea

La priorità attuale del Milan, in questo calciomercato estivo, è riscattare Fikayo Tomori. Il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, ha infatti convinto tutti in questi suoi primi mesi in rossonero. Il club di Via Aldo Rossi, pertanto, vuole fortemente ripartire da lui per blindare la difesa della prossima stagione.