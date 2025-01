Santiago Giménez sembra essere diventato il principale obiettivo del Milan per rinforzare il suo attacco in questo calciomercato invernale

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sembra essere Santiago Giménez, classe 2001, attaccante del Feyenoord, il principale obiettivo del Milan per rinforzare il proprio reparto avanzato in questa sessione invernale di calciomercato.