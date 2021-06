Calciomercato Milan – Tutto su Dalot: è la prima opzione sulla destra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, tornato per fine prestito al Manchester United, principale obiettivo per la fascia

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole assolutamente aggiungere Diogo Dalot alla sua batteria di esterni difensivi. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il terzino portoghese, classe 1999, è la prima opzione sulla fascia destra quale vice di Davide Calabria.

Con 33 presenze e 2 gol tra Serie A, Europa League e Coppa Italia nella passata stagione, Dalot ha convinto dirigenza ed allenatore a riprovarci con lui. Era giunto al Milan, la scorsa estate, dal Manchester United con la formula del prestito secco. Logicamente, conclusasi l'annata 2020-2021, Dalot ha fatto ritorno ufficialmente ai 'Red Devils'.

Il Manchester United, per la 'rosea', è ancora poco disponibile a concedere il bis al Milan su Dalot in questo calciomercato. Il club inglese, perlomeno, non vorrebbe concedere il diritto di riscatto sul giocatore, condizione che invece il Diavolo vorrebbe per poter avere la possibilità di rilevarlo a titolo definitivo tra dodici mesi.

Il motivo della resistenza del Manchester United su Dalot sarebbe questo: anche a Manchester credono molto in Dalot, l'idea di cederlo crea molti dubbi. Il Milan, ad ogni modo, insisterà per riaverlo, stavolta con una formula un po' più 'vincolante' e favorevole. Potrà avere un alleato in più proprio nello stesso calciatore lusitano.

Anche Dalot, infatti, spinge per tornare a Milano: sa benissimo quanto il mister Stefano Pioli lo apprezzi per qualità e disponibilità a giocare, eventualmente, su ambedue le fasce con straordinaria duttilità. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>