Calciomercato Milan – Tutto quello che non sapete su Júnior Firpo

Júnior Firpo è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco alcune curiosità sul terzino sinistro del Barcellona che certamente non sapevate

Daniele Triolo

Júnior Firpo, classe 1996, terzino sinistro del Barcellona, è un obiettivo di calciomercato del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha rivelato alcune curiosità sul giocatore spagnolo di origini dominicane che, certamente, la maggior parte dei tifosi non conosce.

La prima è che Júnior Firpo, da piccolo, non amava il calcio. Nella Repubblica Dominicana, infatti, i bambini sono soliti giocare a baseball o basket. Quando, poi, i suoi genitori si trasferirono, con lui al seguito, in Andalusia in cerca di lavoro, per il piccolo Júnior Firpo le cose si misero male.

I genitori gli dissero che per integrarsi avrebbe dovuto cominciare a farsi piacere il calcio. "Andavo ad allenarmi e tornavo a casa piangendo", raccontò un giorno a 'MARCA'. Poi, però, iniziò a digerire meglio la cosa. Anche perché vide che era bravo. Entrando nel settore giovanile del Betis si convinse che quella sarebbe stata la sua strada.

Ha ammesso che, da bambino, aveva in camera il poster del milanista Ricardo Kaká. Ma che il suo idolo, il giocatore in cui si rivedeva di più, era Michel Bastos, terzino sinistro brasiliano dell'Olympique Lione poi visto anche nella Roma. Con la maglia del Betis ha giocato, in Prima Squadra, 43 partite in due stagioni, mettendo a segno anche 5 gol.

Nel 2019, quindi, Júnior Firpo è passato al Barcellona, trovando anche la convocazione nella Nazionale spagnola Under 21. In Catalogna, però, ha la strada sbarrata da Jordi Alba. Nell'ultima stagione, agli ordini del tecnico olandese Ronald Koeman, ha sì giocato 18 partite, ma soltanto 7 da titolare ed appena 5 per intero.

Motivo per cui, in questa sessione di calciomercato, Júnior Firpo potrebbe passare al Milan, l'ex squadra proprio di Kaká. È pronto a cambiare aria ed a duellare con Theo Hernández per il ruolo di terzino del Diavolo. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro