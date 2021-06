Calciomercato Milan – Tutto fatto per Giroud: si aspetta il Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud ha un accordo con il Diavolo. Dovrà 'soltanto' liberarsi a costo zero dai 'Blues'

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, non vede l'ora di poter accogliere tra le sue fila Olivier Giroud. Della vicenda del centravanti del Chelsea e della Nazionale francese ne hanno parlato, questa mattina, il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola.

Settimana chiave, questa, per capire se effettivamente Giroud vestirà la maglia rossonera nella stagione 2021-2022. Il Milan, di fatto, ha trovato già da giorni un accordo con l'entourage dell'attaccante classe 1986. Contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, da 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Sarà da vedere, poi, se nell'intesa di calciomercato tra Giroud ed il Milan sarà prevista anche un'opzione per una terza, ulteriore stagione. Ad ogni modo, adesso quello che doveva essere fatto è stato fatto. Il Diavolo dovrà solo aspettare affinché Giroud, con i suoi agenti, faccia pressioni sul Chelsea per farsi liberare a parametro zero.

Vero che i 'Blues' hanno rinnovato, in maniera unilaterale, il contratto dell'ex Arsenal e Montpellier fino al 30 giugno 2022. Ma è altrettanto vero che il Chelsea avrebbe promesso a Giroud di concedergli la lista gratuita qualora avesse trovato una squadra al di fuori dei confini della Premier League inglese.

Come il Milan, per l'appunto, che investirà su Giroud unicamente qualora si liberasse gratis dai londinesi. Servirà, dunque, forzare la mano affinché la vicenda possa concludersi in tempi brevi e non trascinarsi troppo a lungo.