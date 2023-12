Calciomercato Milan – Centrocampista, piace Turnbull: i numeri in stagione

In rotta con il Celtic, club con cui è sotto contratto fino al prossimo 31 maggio 2024, Turnbull potrebbe andare via a gennaio in cambio di 8-10 milioni di euro. Qualora lo facesse la prossima estate, a parametro zero, avrebbe la fila dietro: molti club europei, infatti, apprezzano notevolmente le sue qualità.

Costa poco (8-10 milioni), vede la porta: già 7 gol in stagione — Finora, in stagione, Turnbull ha segnato 7 gol in 14 presenze totalizzate con il Celtic tra campionato, Champions League e coppa nazionale in appena 599' trascorsi sul terreno di gioco. LEGGI ANCHE: Maldini ne ha per tutti: il suo addio al Milan tra verità e retroscena >>>

