Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Tudor dribbla le domande su Vlahovic post Atalanta-Juve

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Tudor dribbla le domande su Vlahovic post Atalanta-Juve

Milan, senti Tudor: 'Vlahovic? Dispiace per i fischi' | VIDEO (screen Gazzetta.it)
La pista che porta a Dusan Vlahovic è ancora viva per il calciomercato del Milan? Tudor dribbla le domande sul tema post Atalanta-Juventus
Redazione PM

Ieri sera è andata in scena un'amichevole dal sapore di Serie A: Atalanta-Juventus. I bianconeri si sono imposti per 2-1. Sono andati in gol David e Vlahovic. Quest'ultimo è da diverso tempo nel mirino della dirigenza del Milan in ottica calciomercato. La storia è ormai nota a tutti: il serbo percepisce uno stipendio troppo pesante per le casse bianconere e la Juventus vorrebbe venderlo. Al contempo, a Torino non vorrebbero regalarlo, specialmente a una diretta concorrente come il Milan. I rossoneri continuano a sondare il terreno, senza però aver mai provato ad affondare veramente. L'allenatore della Juve Igor Tudor, al termine della sfida contro l'Atalanta, ha dribblato le domande dei giornalisti sul tema Vlahovic-Milan. Ecco come.

Tudor su Vlahovic: "È un giocatore della Juventus"

—  

Stuzzicato da alcune domande di calciomercato, Tudor ha risposto bruscamente: "Vlahovic? Di mercato non parlo, Dusan è entrato e mi è piaciuto; è un giocatore della Juventus, ha dato una mano quando è entrato".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, si ricomincia! Allegri, i colpi dal mercato: ecco cosa attendersi

Insomma, si è limitato a dare un giudizio prettamente tecnico sulla prestazione del suo giocatore. Ad oggi, Vlahovic sembra orientato a rimanere a Torino e a provare a dare il suo contributo nell'ultimo anno di contratto.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA