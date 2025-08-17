Ieri sera è andata in scena un'amichevole dal sapore di Serie A: Atalanta-Juventus. I bianconeri si sono imposti per 2-1. Sono andati in gol David e Vlahovic. Quest'ultimo è da diverso tempo nel mirino della dirigenza del Milan in ottica calciomercato. La storia è ormai nota a tutti: il serbo percepisce uno stipendio troppo pesante per le casse bianconere e la Juventus vorrebbe venderlo. Al contempo, a Torino non vorrebbero regalarlo, specialmente a una diretta concorrente come il Milan. I rossoneri continuano a sondare il terreno, senza però aver mai provato ad affondare veramente. L'allenatore della Juve Igor Tudor, al termine della sfida contro l'Atalanta, ha dribblato le domande dei giornalisti sul tema Vlahovic-Milan. Ecco come.