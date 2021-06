Calciomercato Milan – Tsadjout, nuovo prestito: c’è un club di Serie B

Frank Tsadjout, tornato al Milan dopo il prestito al Cittadella, è pronto a trasferirsi nuovamente in Serie B in questo calciomercato

Carmelo Barillà

Dopo l'esperienza in prestito al Cittadella, Frank Tsadjout è pronto a muoversi in prestito anche in questa sessione di calciomercato. L'attaccante del Milan ha richieste da club di Serie B ed in particolare dal Pordenone.

Secondo quanto riporta 'TuttoB.com', i 'ramarri' avrebbero posato gli occhi sull'attaccante perugino viste le difficoltà per arrivare a Davide Diaw, in uscita dal Monza, ex giocatore proprio del Cittadella.

Tsadjout ha realizzato tre gol nell'ultima stagione con il Citta, sfiorando la promozione in Serie A, sfumata solo in finale contro il Venezia.