Nelle ultime ore in casa Milan sarebbe tornata di moda l'idea Kieran Trippier e ci sarebbe un indizio che lo avvicina ai rossoneri. Come noto, infatti, nella sessione estiva di calciomercato si è parlato di un possibile scambio tra i rossoneri e il Newcastle con Malick Thiaw verso le Magpies e l'inglese in rossonero. Un affare che alla fine non è andato in porto, anche perché i rossoneri, in quel momento, hanno ritenuto troppo elevate le richieste. E soprattutto l'ingaggio del giocatore ha frenato il Diavolo, che si è di fatto tirato indietro e non ha puntato su questa operazione.