'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato invernale del Milan , ha spiegato come il club rossonero intenda intervenire - in entrata - sulle fasce, ridefinendo la batteria di esterni offensivi da mettere a disposizione dell'allenatore Sérgio Conceição .

Calciomercato Milan - Esterni offensivi, spazio a Trincao?

In attesa di capire quale sarà il futuro di Samuel Chukwueze e Noah Okafor, entrambi in uscita (per il secondo c'è una trattativa in corso con il RB Lipsia), il Milan guarda a giocatori di qualità. Elementi che portino gol, assist e voglia di riscatto. Conceição, infatti, vuole per il suo Milan giocatori determinati.