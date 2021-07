Calciomercato Milan – Trequartista: Ziyech il preferito della dirigenza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, marocchino del Chelsea, è il prediletto dei dirigenti del Diavolo per la trequarti

Il Milan, in questo calciomercato estivo, cerca un trequartista. E Hakim Ziyech, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, resta in cima alla lista di gradimento della dirigenza rossonera. I rapporti tra il Milan e il Chelsea, club proprietario del cartellino del marocchino di passaporto olandese sono buoni dopo gli affari Fikayo Tomori e Olivier Giroud. Anche in passato, come si ricorderà, rossoneri e 'Blues' hanno lavorato insieme in altre operazioni.