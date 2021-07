Calciomercato Milan – Trequartista, Tadic il più adatto. Ma è incedibile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Tadic, esperto fantasista dell'Ajax, è sotto contratto con i Lancieri fino al 30 giugno 2023

Il Milan sta valutando la migliore opzione per il trequartista da acquistare in questo calciomercato estivo. Dusan Tadic, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sarebbe forse il più adatto a sostituire Hakan Calhanoglu, per caratteristiche tattiche. Ma anche e soprattutto per carisma ed esperienza internazionale.