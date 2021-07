Calciomercato Milan – Trequartista, Sabitzer tra i profili preferiti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer del RB Lipsia è uno dei trequartisti monitorati con maggior attenzione dal Diavolo

Il Milan , che in questa sessione di calciomercato acquisterà un nuovo trequartista, ha in Marcel Sabitzer uno dei profili maggiormente graditi. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il giocatore, di proprietà del RB Lipsia , ha giocato bene anche ai Campionati Europei con l' Austria di Franco Foda , affrontando anche l' Italia negli ottavi di finale della competizione.

Classe 1994, Sabitzer (ex Admira Wacker, Rapid Vienna e RB Salisburgo), andrà in scadenza di contratto con il club tedesco il 30 giugno 2022. Pertanto, può essere ceduto per una cifra compresa tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Il Milan ha fiutato l'affare, anche perché si tratta di un calciatore che, spesso, va in doppia cifra per gol ed assist. Nell'ultima stagione con la squadra di Julian Nagelsmann (oggi tecnico del Bayern Monaco) ha segnato 9 gol e fornito 7 assist in 39 gare.