Calciomercato Milan – Trequartista: resta in piedi l’ipotesi Vlasic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca. Parola di suo padre Josko. I rossoneri restano vigili

Il Milan , che sta cercando un trequartista in questa sessione di calciomercato , può ancora arrivare a Nikola Vlasic . Ne parlano, questa mattina, 'La Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport' in edicola. Il giocatore, classe 1997 , è uno dei profili che il Diavolo sta valutando per rinforzare quel settore di campo. Ma il CSKA Mosca , club proprietario del cartellino del croato, è un osso duro con cui trattare.

Il calciatore, ad ogni modo, vuole andare via come confermato da Josko Vlasic, padre di Nikola ed ex multiplista della ex Jugoslavia, vincitore di due medaglie ai Giochi del Mediterraneo: "Vuole andare via: è il momento di andare via e all'interno della società lo sanno", ha detto Vlasic senior sul futuro professionale del figlio. Il quale, comunque, è convocato per la sfida di oggi, alle ore 19:00, a Rostov per la quarta giornata della Premier Liga russa.