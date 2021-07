Calciomercato Milan – Trequartista, più Brandt di Sabitzer: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Brandt del BVB, per cifre, è uno dei giocatori raggiungibili per la trequarti rossonera

Una delle piste del calciomercato estivo del Milan da seguire con attenzione porta a Julian Brandt , classe 1996 , centrocampista offensivo del Borussia Dortmund . Ne è convinta 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, vede nel tedesco Brandt (così come nell'austriaco Marcel Sabitzer del RB Lipsia ) uno dei calciatori più idonei a riempire la casella del trequartista lasciata vuota dall'addio di Hakan Calhanoglu .

Tanto Brandt quanto Sabitzer, ha commentato la 'rosea', possiedono, infatti, le caratteristiche ideali ad interpretare il ruolo di giocatore dietro la punta, nel 4-2-3-1, in maniera fluida, così come piace al tecnico rossonero Stefano Pioli. Entrambi hanno accumulato molta esperienza in Bundesliga e nelle coppe europee, Champions League inclusa. Ad oggi, però, la strategia per arrivare a Brandt in questa sessione di calciomercato appare più alla portata del Milan rispetto a quella per mettere le mani sul 'rivale' del RB Lipsia.