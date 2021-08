Calciomercato Milan – Trequartista, in pole c’è Jesus Corona | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jesus Corona è in pole per la trequarti. Il Porto chiede 13-15 milioni per lasciarlo partire

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Domani dovrebbe essere il giorno di Tiemoué Bakayoko. Si sta discutendo in queste ore della cifra del riscatto: i londinesi sono già scesi rispetto alla richiesta iniziale di oltre 20 milioni, ma Maldini e Massara proveranno ulteriormente ad abbassarla. Più il prezzo sarà sostenibile, più ci sarà la possibilità che Bakayoko resti al Milan per più stagioni.

Una volta fatto Bakayoko, il Milan proverà a prendere il trequartista. A tal proposito Jesus Corona rimane in pole position, anche se la trattativa non è facile. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2022, ma il Porto continua a chiedere tra i 13 e i 15 milioni di euro. Il motivo? Il club portoghese deve girare il 40% dell'eventuale incasso al Twente. Il Milan al momento è arrivato a 10 milioni di euro: come detto, non c'è ancora la fumata bianca, ma l'accordo può essere trovato nei prossimi giorni. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...