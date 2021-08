Calciomercato Milan – Trequartista, il sogno resta Isco del Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco, classe 1992 in scadenza di contratto con i 'Blancos', desiderio dei dirigenti rossoneri?

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, sogna sempre l'arrivo di Isco dal Real Madrid. Ne sono convinti il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Per la 'rosea' l'operazione Isco sarebbe particolarmente costosa per il Diavolo, il quale spera, però, che qualcosa possa cambiare entro il prossimo 31 agosto.