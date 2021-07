Calciomercato Milan – Trequartista, dialogo vivo con Ziyech: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, può lasciare i 'Blues' per il Diavolo nel mese di agosto

Hakim Ziyech potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan sulla trequarti. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. La 'rosea', analizzando le mosse dei rossoneri, ha infatti sottolineato come, nello schieramento del tecnico Stefano Pioli , manchi a tutti gli effetti un 'numero 10' che possa sostituire Hakan Calhanoglu .

Certo, c'è Brahim Díaz , che è tornato dal Real Madrid . Ma per un Milan che vorrà affrontare Serie A e Champions League da protagonista, serve un altro interprete di qualità nel ruolo di suggeritore principe del 4-2-3-1 rossonero. Il Milan continua ad osservare vari profili: la pista Julian Brandt ( Borussia Dortmund ) sembra sfumata, mentre quella che porta a Nikola Vlasic ( CSKA Mosca ) appare costosa.

C'è ancora in corsa Marcel Sabitzer (RB Lipsia) ma Ziyech, nelle ultime ore, sembra essere tornato in prima linea. Il rapporto tra Milan e Chelsea, infatti, è sempre più amichevole e Ziyech potrebbe essere preso, in questo calciomercato estivo, a condizioni più favorevoli, e con difficoltà minori, rispetto a quanto potrebbe accadere con altri giocatori. Oltretutto, il Milan gli darebbe delle responsabilità che il giocatore sembra gradire moltissimo.