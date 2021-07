Calciomercato Milan – Trequartista cercasi: tutte le opzioni sul piatto

Il Milan cerca un nuovo trequartista in questo calciomercato estivo. Chi sarà il prescelto del club rossonero? Ecco le ipotesi plausibili

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando un nuovo trequartista. È questo, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, l'unica casella rimasta da occupare nella formazione titolare di Stefano Pioli. Partito Gianluigi Donnarumma in direzione PSG, infatti, è prontamente arrivato Mike Maignan.