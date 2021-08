Calciomercato Milan – Trequartista, addio Vlasic: è a un passo dal West Ham

Le ultime sul calciomercato del Milan. Nikola Vlasic, a lungo inseguito dai rossoneri, sta per accasarsi al West Ham. Cifre e dettagli

La ricerca del trequartista da parte del Milan, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, è iniziata da diverso tempo. Sono stati mesi di sondaggi e di apprezzamenti per il sostituto del turco che, a due giorni dalla fine del calciomercato, non è ancora arrivato. Uno dei nomi accostati con più insistenza al Milan è sicuramente quello di Nikola Vlasic del CSKA. I rossoneri hanno tentato di convincere il CSKA Mosca ad accettare una soluzione in prestito con diritto di riscatto, ma non c'è stato nulla da fare. Il croato, adesso, è a un passo dal West Ham.