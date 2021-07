Calciomercato Milan – Trequarti, per Vlasic ci vorrà pazienza: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic del CSKA Mosca è una delle idee dei rossoneri per il ruolo di trequartista

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato prenderà un nuovo trequartista, ha nel croato Nikola Vlasic una delle idee per colmare il vuoto lasciato dall'addio di Hakan Calhanoglu. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, qualora il Milan voglia davvero acquistare il classe 1997 di proprietà dei russi del CSKA Mosca, dovrà avere pazienza.

Ulteriori contatti tra Milan e CSKA per Vlasic sono infatti previsti nelle prossime settimane. E, nel frattempo, una delle due parti dovrà rivedere le proprie convinzioni se davvero ci sarà l'intenzione di arrivare ad un'intesa per il trasferimento del calciatore in maglia rossonera. Non c'è accordo, infatti, sulla formula dell'eventuale operazione.

Per il Milan, l'affare Vlasic dovrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto; per il CSKA, al contrario, la cessione di Vlasic al Diavolo si concretizzerebbe soltanto per 30 milioni di euro, tutti e subito, in un'operazione a titolo definitivo. Vedremo, dunque, nei prossimi giorni come si svilupperanno i negoziati e quale parte avrà vinto, nel caso, il braccio di ferro. Milan, offerta per Luis Alberto: tutti i dettagli >>>