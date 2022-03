Calciomercato Milan – Trequarti, idea De Ketelaere: la situazione

Charles De Ketelaere, classe 2001, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Il talento belga del Bruges, però, costa molto

Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges, è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il talento della Nazionale belga ha un identikit che combacia alla perfezione con la strategia aziendale del club di Via Aldo Rossi.

Giovanissimo, potenzialmente destinato a diventare un giocatore internazionale di prima fascia. In Italia, con la maglia del Milan, De Ketalaere potrebbe realizzare la sua principale ambizione: crescere ed imporsi in un grande club. Con la maglia nerazzurra del Bruges, d'altronde, ha già dimostrato ampiamente di meritare una ribalta importante.

Ha giocato, infatti, 112 partite, segnato 24 gol e fornito 19 assist. In Champions League ha messo a segno 2 gol in 16 gare. Seppure ancora molto giovane, dunque, De Ketelaere è già abituato al palcoscenico della Champions nonché a quello del successo. Ha vinto, da protagonista, due campionati del Belgio ed una Supercoppa nazionale.

Può giocare tanto da trequartista (suo ruolo naturale) quanto, per via del suo gran fisico (192 centimetri di altezza), da 'falso nueve'. Ha qualità, è mancino, potrebbe portare in dote al Milan reti ed assist in una zona dove, in questa stagione, l'andaluso Brahim Díaz non ha mai convinto.

De Ketelaere, dunque, possibile colpo di calciomercato del Milan per l'estate. Anche se, ad onor del vero, va detto come il suo cartellino non sia così propriamente a buon mercato. Sotto contratto con il Bruges fino al 30 giugno 2024, è valutato già oltre i 30 milioni di euro. Ma l'investimento vale e, per questo, il Diavolo lo prenderà in considerazione. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

