Calciomercato Milan – Tre squadre di Serie A sulle tracce di Conti

Andrea Conti dovrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ecco dove potrebbe andare il laterale classe 1994

Daniele Triolo

Andrea Conti dovrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni del calciomercato estivo 2021. Lo hanno riferito il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola. Sono tre le squadre di Serie A che, al momento, sono sulle tracce del laterale destro, classe 1994, e si tratta di Genoa, Cagliari e Fiorentina.

La Sampdoria, che sembrava essere il club più interessato, non fosse altro che per la presenza in panchina del tecnico Roberto D'Aversa, il quale aveva avuto Conti a Lanciano, anni fa, ed a Parma, nell'ultima stagione, si è invece defilata. I blucerchiati, infatti, ritengono di essere a posto nel ruolo in cui gioca l'esterno originario di Lecco.

Per il 'CorSport' è il Cagliari il club che sembra intenzionato, al momento, a fare più sul serio per Conti. Ma quanto potrebbe costare un trasferimento di Conti in questa sessione di calciomercato? Il Milan vorrebbe provare a monetizzare dalla sua cessione. Il contratto del ragazzo scadrà il 30 giugno 2022: pertanto, possibile soltanto una partenza a titolo definitivo.

A bilancio, Conti 'pesa' per 5 milioni di euro: sotto quella cifra, il Milan farebbe minusvalenza. Il giocatore rossonero, al Milan dall'estate 2017, è ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, andrebbe via volentieri, però chiede al club di Via Aldo Rossi una buonuscita sul suo ingaggio da 2,5 milioni di euro netti.

Così facendo, potrebbe accordarsi con un'altra società per uno stipendio inferiore. In queste ultime ore si sta facendo addirittura strada l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto che lega Conti al Milan, con buonuscita, per consentirgli di trovare una nuova sistemazione. Il Milan, però, vorrebbe evitare di ricorrere a questo ed incassare. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>