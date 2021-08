Calciomercato Milan – Conti in uscita: spunta l’ipotesi rescissione

Andrea Conti, terzino del Milan, potrebbe concludere consensualmente il contratto con i rossoneri: spunta l'ipotesi rescissione

Andrea Conti, terzino del Milan, è in uscita. Maldini e Massara gli cercano una sistemazione in questa sessione di calciomercato. Un’esperienza sfortunata quella del classe ’94 in rossonero: Conti, infatti, gioca nel Milan dal 2017 ma tra infortuni, panchine e prestiti non ha mai convinto. Nel suo ruolo Pioli ha già a disposizione elementi quali Calabria, Kalulu e Florenzi. Ecco perché Conti è sul mercato. Diverse le squadre interessate, ma non si è trovato ancora l'accordo con nessuna: dal Cagliari alla Sampdoria fino al Genoa. Dunque?