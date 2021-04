Calciomercato Milan – Tre giocatori ritorneranno alla base | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: come viene riportato da Tuttosport, ci sono tre giocatori che ritorneranno alla base

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. La società è concentrata sui rinnovi e sui possibili acquisti, ma attenzione anche ai ritorni. Come viene riportato dal quotidiano torinese, infatti, MattiaCaldara dell'Atalanta, Andrea Conti del Parma e Diego Laxalt del Celtic ritorneranno alla base. I tre club, infatti, hanno deciso di non riscattare i rispettivi giocatori. Il Milan, dunque, dovrà cercare di cederli, in modo da poter investire sul mercato in entrata. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa a un centrocampista.