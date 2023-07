Calciomercato Milan – Tre club si aggiungono alla corsa per Ballo-Touré

Oltre al Fulham, delle squadre di Premier League sulle tracce del giocatore senegalese vi sarebbe anche l'Everton. Ma non solo, poiché, oltre al Bologna, si aggiunge alla corsa anche il Werder Brema. La volontà di Ballo-Touré sarebbe quella di trovare maggiore spazio e minutaggio, cosa non avvenuta durante l'ultima stagione al Milan. I rossoneri, inoltre, valutano il terzino circa 5 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>