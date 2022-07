Calciomercato Milan – Non è tramontata la trattativa per Ziyech

Hakim Ziyech resta un obiettivo di calciomercato del Milan per quest'estate. C'è distanza, però, con Chelsea e giocatore. Le ultime

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, non è tramontata la trattativa per portare Hakim Ziyech al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Le difficoltà, ad ogni modo, ci sono.