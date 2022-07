Calciomercato Milan – Di Marzio: ”De Ketelaere si può chiudere oggi”

Quello di Charles De Ketelaere è un nome prioritario per il calciomercato del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, si può chiudere in giornata

Nelle scorse ore, è stata infatti confermata la notizia di una seconda offerta migliorativa inviata dal Milan ai belgi e, stando alle parole di Gianluca Di Marzio, essa sembra aver sortito gli effetti desiderati. Nella puntata odierna del suo podcast ''Buongiorno calciomercato'', l'esperto di calciomercato ha dichiarato: ''Per il Milan, oggi potrebbe essere la giornata di De Ketelaere ; i rossoneri continuano ad intrattenere forti contatti con il Club Bruges cercando la quadra definitiva per il giocatore prescelto dai rossoneri e da mister Pioli''.

Tra l'altro, dopo non essere sceso in campo per l'amichevole di qualche giorno fa contro il Copenaghen, il belga non giocherà nemmeno oggi contro gli olandesi dell’Utrecht; la situazione dovrebbe riproporsi per la partita di Supercoppa belga di domenica. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>