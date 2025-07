Calciomercato Milan, tra Jashari e Bruges è rottura totale. Ora ...

Jashari ha fatto sapere al Bruges di non voler più indossare la maglia nerazzurra e di volersi trasferire subito al Milan. Finora è stato un separato in casa. Il Bruges, però, non si arrende e spera di poterlo piazzare, invece che in rossonero, in Premier League. Lì, infatti, in Inghilterra, i belgi potrebbero incassare di più e ora il Bruges sta sfruttando l'offerta rossonera per proporre il giocatore a un prezzo più alto ai club inglesi.

I belgi vorrebbero venderlo in Premier League a un prezzo più alto — Sperando in una proposta che superi quella del Milan. Per ora, però, la strategia dei dirigenti Bob Madou e Dévy Rigaux non sta pagando. Nessuna squadra di Premier League si è fatta avanti con un pacchetto da almeno 40 milioni di euro e, soprattutto, Jashari continua a dire no a qualsiasi tipo di corteggiamento perché al momento vuole solo il Milan. Su questa stoica resistenza del giocatore, che oggi compie 23 anni, ballano, di fatto, tutte le speranze rossonere.

Il Milan ha fatto sapere di non voler ritoccare ulteriormente l'ultima proposta. Ciò che deve agire ora, dunque, è il reparto diplomatico: serve, come fatto nel 2022 per il trasferimento di Charles De Ketelaere, far sì che le parti ricomincino a parlarsi in maniera proficua e diretta.