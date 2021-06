Calciomercato Milan – Tra Giroud e Jovic (ri)spunta Batshuayi: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Michy Batshuayi, attaccante del Chelsea, potrebbe arrivare qualora saltasse l'arrivo del francese

Batshuayi, classe 1993, è un vecchio pallino del direttore sportivo rossonero, Frederic Massara , che avrebbe voluto portarlo già anni fa alla Roma. Nell'ultima stagione il centravanti belga di origini congolesi ha giocato in Premier League con la maglia del Crystal Palace , mettendo a segno, però, appena 2 gol in 20 gare tra campionato e coppe nazionali.

Il cartellino di Batshuayi è di proprietà del Chelsea, dove è tornato per fine prestito. I 'Blues', però, non intendono puntare su di lui per la prossima stagione e, pertanto, il Milan potrebbe farci un pensierino. Il contratto di Batshuayi con il club di Roman Abramovic scadrà il 30 giugno 2022 e perciò può andare via da Londra a prezzo di saldo.