Calciomercato Milan – Tottenham, se parte Kane tutto su Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, se Kane dovesse andare al Manchester City, il Tottenham punterebbe tutto su Vlahovic

Harry Kane potrebbe trasferirsi al Manchester City per la 'modica' cifra di 185 milioni di euro. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, con uno dei più forti attaccanti in circolazione che sarebbe ad un passo dalla squadra allenata da Pep Guardiola. Ma la domanda che tutti si porranno è: chi sostituirà Kane una volta andato via? Secondo 'La Stampa', il candidato principale per sostituire il centravanti inglese sarebbe Dusan Vlahovic, numero 9 della Fiorentina. Sul serbo c'è da tempo l'interesse del Milan, ma la richiesta di 60 milioni di euro da parte del club viola ha rallentato parecchio la trattativa tra i rossoneri e la società toscana. La cessione dell'uragano' garantirebbe agli 'Spurs' di poter investire una grossa quantità di soldi per un attaccante giovane e forte proprio come Vlahovic. Colombo, Caldara e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.