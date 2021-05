Calciomercato Milan – Torna Pobega: potrebbe crescere in rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, reduce da un'ottima stagione allo Spezia, carta in più per il Diavolo nel 2021-22

Il Milan , nel calciomercato estivo, vedrà rientrare alla base il centrocampista Tommaso Pobega , classe 1999, nell'ultima stagione in prestito in Serie A allo Spezia . Pobega ha disputato un'ottima stagione, segnando 6 gol in 20 partite alla sua prima esperienza nella massima serie.

Un rendimento considerevole che, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan, società da sempre attenta ai giovani, non potrà non tenere da conto. Il calciatore triestino, dunque, potrebbe tornare al Milan per restarci e mettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli.