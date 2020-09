Calciomercato Milan – Torna di moda un obiettivo in difesa / News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Ultime Calciomercato Milan News: torna di moda un difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come noto, è sempre a caccia di un difensore centrale. La situazione del capitano Alessio Romagnoli non preoccupa e dovrebbe tornare disponibile dopo le prime giornate di campionato. Non è chiaro quando rientrerà Mateo Musacchio e soprattutto questa estate è l’ultima occasione per venderlo ad almeno 7 milioni. Inoltre, uno tra Leo Duarte e Matteo Gabbia è destinato a partire in prestito. Ecco perché, dunque, anche numericamente urgono rinforzi in casa Milan. Nel corso di questi mesi sono stati tantissimi i difensori seguiti con attenzione e, tra questi, c’è anche Kristoffer Ajer, che sarebbe ancora nel mirino del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno ancora presentato una vera e propria offerta al Celtic, ma la sensazione è che possa esserci un affondo nei prossimi giorni. Classe 1998, non è di sicura affidabilità come sarebbe Nikola Milenkovic (prima scelta), ma costerebbe decisamente meno del serbo della Fiorentina classe 1997, per il quale serviranno (nella migliore delle ipotesi) almeno 28 milioni. Infatti, Ajer potrebbe arrivare in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto. Una spesa minima per il momento. Piace molto ed è considerato un grande prospetto. I prossimi giorni, comunque, saranno decisivi.

PER LE ULTIME SU BAKAYOKO LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>