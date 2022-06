Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Warren Bondo: le ultime

In casa Milan continua la ricerca di un centrocampista dopo l'addio di Kessié: il nome giusto potrebbe essere quello di Warren Bondo del Nancy. Ricorderete come il suo profilo fosse già stato accostato ai rossoneri già la scorsa estate. Perso ormai Renato Sanches, destinato al PSG, Bondo potrebbe essere la soluzione giusta e vantaggiosa per la mediana del Milan. Il classe 2003, infatti, è in scadenza di contratto ed arriverebbe a parametro zero. A scriverlo è il 'Corriere dello Sport'. Nelle scorse settimane Bondo era stato accostato con insistenza al Club Brugge. In caso di arrivo in rossonero, inoltre, non sarebbe da escludere una sua eventuale partenza in prestito per fargli fare esperienza, come già successo con Yacine Adli, ora tornato al Milan dopo la stagione al Bordeaux. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di mercato >>>