Calciomercato Milan – Ricordate Bondo? È ad un passo dal Bruges

Warren Bondo, nel mirino del Milan per le scorse sessioni di calciomercato, è vicino al trasferimento in Belgio a parametro zero

I rossoneri erano arrivati davvero ad un passo dal suo cartellino, però, poi, per poche migliaia di euro non riuscirono a trovare l'accordo con il Nancy e la trattativa si arenò.

Il Diavolo, forse, pensava di poter tornare all'assalto del centrocampista centrale in questa sessione di calciomercato, quando Bondo si sarebbe liberato a parametro zero dal Nancy (scadenza contratto 30 giugno ).

In realtà, a quanto sembra, il Milan non è più interessato visto che, in base alle informazioni in possesso di 'calciomercato.com' Bondo è ad un passo dalla firma con il Bruges, club della Jupiler Pro League belga. Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>