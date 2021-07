Calciomercato Milan – Torna di moda uno scambio con la Juventus

Il Milan continua a muoversi in questo calciomercato. Torna di moda l'idea di uno scambio con la Juve: coinvolto Federico Bernardeschi

Carmelo Barillà

Il Milan continua a muoversi in questa sessione estiva di calciomercato. Torna di moda l'idea di uno scambio con la Juve: coinvolto Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022 e piace molto alla Vecchia Signora, che vorrebbe ringiovanire la propria retroguardia.

Al momento non c'è una vera e propria trattativa tra i due club, ma il rinnovo di Romagnoli con il Milan appare sempre più improbabile. Ecco perché, per non perderlo a zero, il Diavolo potrebbe pensare ad una sua cessione già quest'estate. E, secondo quanto scrive 'calciostyle.it', torna in auge uno scambio con la Juve: Romagnoli per Bernardeschi, ma non c’è al momento accordo sulle valutazioni dei due calciatori.

Per il Milan infatti l’esterno e il difensore hanno una valutazione di 25 milioni di euro, mentre per la Juve Romagnoli vale meno di Bernardeschi per via del contratto in scadenza. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe un conguaglio di 10 milioni in favore dei torinesi.

Al momento dunque l'idea è stata accantonata, ma chissà che non si possa riaprire nelle ultime settimane di calciomercato qualora il Milan non trovi l'accordo con un trequartista o un esterno d'attacco. L'eventuale scambio, infatti, permettere ad entrambi i calciatori di rilanciare una carriera che sembra essersi arenata. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime