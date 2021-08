Calciomercato Milan – Torna Bakayoko? Oggi summit con gli agenti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare ad indossare la maglia rossonera. Era già accaduto nel 2018-19

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, come si ricorderà, ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018-2019 (con 42 presenze tra campionato e coppe ed un gol nel derby). All'epoca, però, non fu riscattato dal Chelsea perché si era in presenza di un diritto di riscatto molto alto (35 milioni di euro).

Stavolta, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, le cifre sono di gran lunga inferiori. Negli ultimi giorni il Chelsea ha aperto le porte per un nuovo trasferimento di Bakayoko al Milan in prestito in questo calciomercato estivo (eventualità possibile soltanto con il rinnovo del contratto del classe 1994 con i 'Blues' fino al 30 giugno 2023) ed ora i vertici rossoneri si aspettano un segnale di buona volontà da parte del giocatore.

La candidatura di Bakayoko, secondo la 'rosea', starebbe bruciando quella del connazionale Yacine Adli del Bordeaux. Manca, però, ancora un tassello affinché il Baka-bis vada in scena dalle parti di 'San Siro'. Per testare la buona volontà del giocatore ad adeguare il proprio ingaggio ai parametri economici sostenibili promulgati dal fondo Elliott, è in programma, oggi, un summit con i suoi agenti.

Se Bakayoko e Milan dovessero, quindi, trovare un'intesa allora l'affare potrebbe essere concluso davvero in fretta. Se non questa settimana, al massimo all'inizio della prossima.