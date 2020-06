Calciomercato Milan – Torna André Silva? Ecco l’idea del portoghese

CALCIOMERCATO MILAN – André Silva, classe 1995, centravanti portoghese di proprietà del Milan in prestito all’Eintracht Francoforte, sembra essere rinato.

Da quando, infatti, si è tornato in campo in Bundesliga dopo l’emergenza coronavirus, l’ex Siviglia e Porto sembra inarrestabile: 6 gol in 7 partite, addirittura 5 nelle ultime 5 gare. André Silva si è fatto trovare più che pronto all’appuntamento con il prato verde.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, nonostante André Silva sia rimasto legato al Milan ed ai suoi tifosi, è entusiasta di giocare in Bundesliga e di avere spazio e fiducia nelle fila della squadra di Adolf Hütter. Motivo per cui il numero 33 ha già espresso il desiderio di restare a Francoforte almeno fino al 30 giugno 2021.

Come previsto, insomma, dal doppio accordo di prestito biennale (sebbene le operazioni siano slegate, n.d.r.) che coinvolge anche Ante Rebic, croato approdato in rossonero. Per ‘calciomercato.com‘, André Silva tornerebbe anche volentieri al Milan. Soltanto, però, nel caso in cui fosse considerato un titolare e non più un’alternativa in panchina. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO, INVECE, SU NIKOLA MILENKOVIC, OBIETTIVO ROSSONERO >>>