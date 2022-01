Calciomercato Milan – Torino su Pellegri: due strade per il Diavolo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Pietro Pellegri, classe 2001, piace ai granata. Terminerà sotto la Mole il suo campionato?

Daniele Triolo

Stamattina Giuseppe Riso, agente di molti calciatori del Milan, è stato in sede, in Via Aldo Rossi, per decidere, insieme con i dirigenti rossoneri, del futuro di Pietro Pellegri.

L'attaccante genovese, classe 2001, era arrivato la scorsa estate al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Monaco. Un prestito che diventerebbe obbligo, a 6 milioni di euro, al verificarsi di determinate condizioni.

Il Milan, secondo 'gianlucadimarzio.com', sta valutando se acquisire il cartellino di Pellegri a titolo definitivo già adesso per poi, magari, girarlo in prestito ad un'altra squadra per consentirgli di giocare con maggior continuità.

In tal caso, in pole position ci sarebbe il Torino. Subito dietro ai granata, Bologna e Genoa, il club con cui si era imposto all'attenzione di tutti in Serie A.

La seconda strada, per i rossoneri, invece è rinunciare a Pellegri già in questa sessione di trattative, terminando, di fatto, il prestito, cosicché il giocatore e il Monaco possano trattare un'altra destinazione.