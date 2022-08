Calciomercato Milan – Il Torino sogna il ritorno di Pobega: il punto

Tommaso Pobega via dal Milan in questo calciomercato estivo per tornare al Torino? Ecco l'ipotesi del quotidiano torinese 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Tommaso Pobega può lasciare il Milan per tornare al Torino negli ultimi giorni del calciomercato estivo? È l'ipotesi, questa, che avalla 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il quotidiano torinese sostiene come 'converrebbe a tutti' far tornare Pobega al Torino: nella passata stagione, il centrocampista in maglia granata ha totalizzato 33 presenze in Serie A, con 4 gol e 3 assist all'attivo, disputando, di fatto, un bel campionato agli ordini del tecnico Ivan Jurić.

Calciomercato Milan: Pobega torna al Torino? No, perché ...

E perché 'converrebbe a tutti' un Pobega-bis sotto la Mole? Per 'Tuttosport', perché così il Torino avrebbe il centrocampista che vorrebbe. Per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, perché così il giocatore non si "addormenterebbe in panchina" e, di conseguenza, non vedrebbe deprezzarne il valore.

Quello che 'Tuttosport' dimentica, però, è che il Milan, in questa stagione, punta molto su Pobega, attualmente il primo centrocampista delle rotazioni di mister Stefano Pioli dietro Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer.

E poi già il Diavolo cerca un mediano sul mercato perché in mezzo sono in pochi. Che senso avrebbe darne un altro via - per giunta in prestito - considerate già le difficoltà per portarne a casa uno a poco prezzo? L'ipotesi Pobega-Torino, di fatto, non regge. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>