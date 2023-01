Calciomercato Milan – Il Torino pensa a Pobega: la situazione

Il Milan , che ha vinto contro la Salernitana , pensa alla rimonta sul Napoli . Non solo campo, i rossoneri sono concentrati anche sul calciomercato . Occhio anche alle possibili cessioni. Un reparto che potrebbe subire dei cambiamenti è il centrocampo dove Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero agire sia in entrata che in uscita.

Milan, Pobega di nuovo a Torino?

Secondo quanto riporta oggi La Stampa, quotidiano piemontese, il Torino non avrebbe abbandonato l'idea di un ritorno di Tommaso Pobega in granata. Il centrocampista del Milan ha trascorso in prestito l'intera scorsa stagione alla corte di Juric che lo riabbraccerebbe volentieri. Secondo il giornale di Torino, Pobega sarebbe chiuso in rossonero dalla crescita di Vranckx e a Salerno ha collezionato la quarta panchina conscutiva. Ciononostante l'affare sembrerebbe complicato con Pobega che difficilmente si muoverà dal Milan.