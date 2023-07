Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez: sfida al Torino per Mazzocchi

In casa Milan sembra ormai ad un passo l'addio di Fodé Ballo-Touré . Il terzino senegalese avrebbe diverse richieste dall'Italia e non solo e, sebbene ancora non abbia preso una decisione, la sua partenza in questa sessione di calciomercato sarebbe sempre più vicina.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', in edicola questa mattina, al suo posto come vice Theo Hernandez il Milan starebbe pensando a Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Sul terzino italiano, però, sarebbe forte l'interesse anche del Torino, con cui il Diavolo ha avuto alcuni incroci di mercato in questa sessione estiva, poi non andati a buon fine.