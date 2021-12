Calciomercato Milan – Torino, fissato il prezzo per Bremer: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gleison Bremer tra i papabili sostituti di Simon Kjær a gennaio. Ma Urbano Cairo spara molto alto

Daniele Triolo

Il Milan, che nel calciomercato di gennaio deve acquistare un difensore, punta sempre Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano, classe 1997, andrà in scadenza di contratto con i granata il 30 giugno 2023 e, pertanto, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, verrà ceduto o nella prossima sessione di trattative o, al più tardi, la prossima estate.

Ad Urbano Cairo, Presidente del Torino, piacerebbe poterlo vendere dopo avergli rinnovato il contratto, per avere logicamente più potere nel chiedere una cifra elevata. Ad ogni modo, per il quotidiano torinese, la valutazione di Bremer non è inferiore a 30 milioni di euro. L'intenzione dei granata sarebbe quella di far scattare un'asta per il brasiliano.

Bremer, infatti, piace molto, oltre che al Milan, anche in Premier League: sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United e West Ham. Nel caso in cui, dunque, arrivasse un'offerta allettante per tutti, Bremer potrebbe lasciare il Torino nel calciomercato di gennaio. Il Milan resta vigile e pronto all'offensiva, visto che deve sostituire al meglio Simon Kjær.

Per 'Tuttosport', però, l'eliminazione del Diavolo dalla Champions League ha, di fatto, un po' inibito il Milan dall'aprire subito il portafoglio a gennaio. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>