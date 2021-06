Calciomercato Milan – Tonali vicino: non andrà in ritiro con il Brescia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali, convocato dalle 'Rondinelle' per il ritiro del 7 luglio, è prossimo al ritorno

Daniele Triolo

Il Milan è vicino a riaccogliere nelle proprie fila Sandro Tonali in questa sessione estiva di calciomercato. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha sottolineato come il centrocampista lodigiano, classe 2000, non dovrebbe presentarsi al ritiro del Brescia, che scatterà mercoledì 7 luglio. Questo sebbene sia stato convocato dal club lombardo.

La chiusura dell'operazione tra Brescia e Milan per il trasferimento di Tonali in rossonero, stavolta a titolo definitivo, è infatti vicina. Il Milan, come noto, non ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore alle condizioni economiche fissate con le 'Rondinelle' un anno fa.

Condizioni che prevedevano, dopo aver pagato 10 milioni di euro per il prestito oneroso, il versamento di ulteriori 25 milioni di euro tra riscatto (15) e bonus (10). Negoziando con il Presidente Massimo Cellino, invece, il Diavolo ha ottenuto un sostanziale sconto per Tonali, che costerà, adesso, soltanto altri 10-15 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Olzer.

Possibile che, sul fantasista della Primavera rossonera, il Milan inserisca anche un diritto di riacquisto del cartellino. Per l'ufficialità dell'affare si attende sempre l'ok del fondo Elliott Management Corporation. Quel che conta è che Tonali, al contrario, dovrebbe presentarsi a Milanello giovedì 8 luglio per il ritiro con i rossoneri di Stefano Pioli. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>