CALCIOMERCATO MILAN

Nelle ultime ore è giunta una notizia di calciomercato che avrebbe dell'incredibile se confermata e che vedrebbe il ritorno di Sandro Tonali al Milan già nella finestra di gennaio. Il centrocampista italiano, ritrovatosi soprattutto nelle ultime uscite con la Nazionale, è stato ceduto nell'estate del 2022 al Newcastle . La cifra del trasferimento è stata particolarmente importante e si aggirava intorno ai 70 milioni di euro . Poi, come noto, la questione relativa al caso scommesse, che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Da quanto è rientrato non ha mai davvero convinto con le 'Magpies'.

"Il Milan vuole riprendersi Tonali": clamorosa bomba di calciomercato

Secondo quanto riferito da 'fichajes.net', noto portale spagnolo, il Milan sarebbe intenzionato a riprendersi Sandro Tonali già a gennaio. I rossoneri, come noto, dovranno far fronte all'assenza di Ismael Bennacer e indubbiamente interverranno in quel reparto. Il mediano italiano è un cuore rossonero e questo faciliterebbe un eventuale trasferimento. L'unico problema al momento sarebbe la posizione del Newcastle. Il club inglese, infatti, non sarebbe disposto ad offerte al ribasso, dopo aver speso quelle cifre per prenderlo. La situazione è da tenere sotto osservazione.