Calciomercato Milan – Tonali, a fine stagione ritocco dello stipendio

Sandro Tonali, acquistato definitivamente dal Milan nel calciomercato estivo 2021, vedrà il proprio ingaggio lievitare dopo la grande annata

Sandro Tonali , centrocampista del Milan , è stato acquistato a titolo definitivo dal Diavolo nell'estate 2021 dopo l'iniziale annata trascorsa in rossonero con la formula del prestito oneroso. L'affare, inizialmente impostato sulla base di 35 milioni di euro complessivi, è stato rivisto al ribasso, come noto, tra Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, e Massimo Cellino , Presidente delle 'Rondinelle'.

Di fatto, l'operazione di calciomercato per Tonali, al Milan, è costata 17-18 milioni di euro. Contestualmente, però, quando il Milan ha messo sotto contratto il suo numero 8 fino al 30 giugno 2026 , aveva ricevuto un buon segnale da Tonali. Il quale, dopo l'iniziale ingaggio di 1,6 milioni di euro netti a stagione, aveva deciso di firmare a 1,2 . Con la promessa da parte del club che, in futuro, avrebbe avuto un ritocco dello stipendio.

Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, a fine stagione quel momento arriverà. Tonali, infatti, ha disputato un'eccellente annata con la maglia rossonera, è diventato un titolare quasi inamovibile dell'undici di mister Stefano Pioli e, pertanto, otterrà quanto lasciato sul piatto un anno fa e, molto probabilmente, anche qualcosa di più. Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>