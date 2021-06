Calciomercato Milan – Tonali, riscatto entro mercoledì: ecco le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali diventerà ufficialmente un calciatore interamente rossonero nei prossimi giorni

Daniele Triolo

Il Milan è vicino al riscatto di Sandro Tonali dal Brescia in questo calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come la deadline per esercitare il diritto di riscatto dell'attuale numero 8 rossonero, come da regolamento stabilito in Lega Calcio dai club di Serie A per i trasferimenti interni, scadrà dopodomani, mercoledì 16 giugno.

Milan e Brescia, dunque, hanno due giorni di tempo per perfezionare l'intesa sul trasferimento a titolo definitivo di Tonali in rossonero. Si sta lavorando soltanto sui dettagli, perché il quadro è chiaro. Nonostante, infatti, una prima stagione in chiaroscuro di Tonali nel Diavolo, il club di Via Aldo Rossi ha fiducia in lui, intende trattenerlo ed investire sul suo talento.

Saranno, però, rimodulati i termini dell'affare iniziale, che prevedeva il suo trasferimento per un totale di 35 milioni di euro tra cifra iniziale per il prestito (10 milioni), riscatto (15) e bonus (10). I bonus saranno dimezzati ed i milioni per il riscatto diventeranno 10 mediante l'inserimento, nella trattative, del cartellino del promettente Giacomo Olzer.

Al Brescia, inoltre, andrà una percentuale sull'eventuale futura rivendita di Tonali tra il 10 e il 20%. Ancora 48 ore al massimo, dunque, per l'annuncio ufficiale di Tonali. Anche se nulla vieterebbe a Milan e Brescia di continuare a trattare oltre la scadenza su nuovi termini. Milan, vicina l'intesa con Giroud: i dettagli dell'operazione >>>