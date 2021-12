Calciomercato Milan – Tonali, rinnovo in arrivo? Quel summit con Riso …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali potrebbe veder gratificata la sua bella stagione con il rinnovo di contratto

In questa sessione di calciomercato potrebbe arrivare un rinnovo di contratto a sorpresa in casa Milan, quello di Sandro Tonali. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Due giorni fa, infatti, c'è stato un incontro in sede tra Giuseppe Riso, nuovo agente del centrocampista rossonero e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi.