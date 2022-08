Calciomercato Milan – Tonali, rinnovo in vista: cifre e dettagli

Il numero 8 dei rossoneri di Stefano Pioli , attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2026, prolungherà l'accordo con il club di Via Aldo Rossi per un'ulteriore stagione: la nuova scadenza contrattuale, dunque, sarà fissata al 30 giugno 2027 . Crescerà, logicamente, il suo stipendio.

Si tratterà della terza firma in tre anni per Tonali con il Milan. Una sorta di piccolo record. La prima firma era arrivata nell'estate 2020 , epoca del suo acquisto dal Brescia . Inizialmente il giocatore lodigiano arrivò in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 35 milioni di euro.

L'estate successiva, 2021, però Milan e Brescia avevano rivisto l'affare di calciomercato per Tonali al ribasso. Meno soldi al club di Massimo Cellino (circa 20, in tutto, a conti fatti) e meno soldi in busta paga per il calciatore. Il quale, in autonomia, aveva deciso di abbassarsi l'ingaggio dai 2,2 milioni di euro percepiti fino agli 1,3 attuali vista la sua prima stagione non brillante.