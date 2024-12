Calciomercato Milan – Tonali ipotesi per gennaio? Sì può fare, ma …

Nelle ultime ore si sta facendo largo una clamorosa ipotesi, che vedrebbe il ritorno di Sandro Tonali al Milan . Già qualche tempo fa dalla Spagna erano giunte voci in merito, con la possibilità di un rientro del centrocampista italiano in rossonero magari nel calciomercato di gennaio e con una formula precisa e particolare, ovvero il prestito con diritto di riscatto. Al di là di quelli, che potevano essere solo dei rumors, ecco che sono giunte conferme da una fonte prestigiosa come 'La Gazzetta dello Sport', nella persona del giornalista Carlo Laudisa , che ne ha parlato in un articolo pubblicato sul sito della 'Rosea'.

Calciomercato Milan - Tonali può tornare: si fa strada la clamorosa ipotesi

Sandro Tonali, come si legge, sarebbe scontento al Newcastle, dove si sentirebbe di passaggio nonostante un contratto che lo lega al club fino al 2028. Da quando ha fatto rientro dalla squalifica, infatti, ha trovato poco spazio sebbene in Nazionale abbia dimostrato di essere in forma per poter dare il proprio contributo alla causa. Per questo alcuni club italiani sarebbero interessati a lui. Su tutti proprio il Milan, di cui lui è tifoso e che sarebbe apprezzata come destinazione, ma anche Inter e Juventus. All'estero attenzione a Bayern Monaco e PSG. Per quanto riguarda il trasferimento questo potrebbe avvenire a gennaio da quanto si apprende, ma solo con la formula del prestito.